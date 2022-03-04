ЗСУ за 9 днів війни знищили 39 російських літаків та 40 вертольотів

ЗСУ за 9 днів війни знищили 39 російських літаків та 40 вертольотів

Росіяни за день втратили три штурмовики Су-25.

Протиповітряна оборона України продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки та живій силі окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Командування повітряних сил ЗСУ.

"Окупанти б’ють з артилерії по найбільшій атомній станції Європи, Україна просить НАТО закрити повітря, українське суспільство дедалі більше консолідується у боротьбі з росіянами, а воїни героїчно дають відсіч ворогу, мінусуючи орду пачками. Таким запам’ятався дев’ятий день неоголошеної війни! Сьогодні російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських окупаційних військ.

"Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів! Нагадуємо, що до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: 450 літаків та 250 вертольотів!" - йдеться у повідомленні.