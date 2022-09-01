Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ за день "демілітаризували" 9 складів боєприпасів і 2 командних пункти окупантів

Дата публікації
Перегляди
917
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ за день "демілітаризували" 9 складів боєприпасів і 2 командних пункти окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові протягом 1 вересня знищили дев’ять складів боєприпасів російських військ, а також два їхніх командних пункти.

Захисники України виконали цю роботу у Херсонській, Запорізький, Миколаївській областях та в Донецьку.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 9 складів БК і 2 командних пункти русні", – йдеться в заяві.

Так, "демілітаризація" загарбників відбулася у таких локаціях:

  • Генічеський район, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Херсонська область (де саме – уточнюється). Знищені два командні пункти;
  • Олешки (район), Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Мелітопольський район, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
  • Баштанський район, Миколаївщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Нова Каховка (район), Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Донецьк. Знищений склад боєприпасів;
  • Козацьке Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Снігурівка, Миколаївщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Бериславський район, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили ворожу понтонну переправу через Дніпро.

Мапа війни на 1 вересня: Чернігівщину обстрілюють з далекобійної артилерії

Мапа війни на 1 вересня: Чернігівщину обстрілюють з далекобійної артилерії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
917
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація