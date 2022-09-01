ЗСУ за день "демілітаризували" 9 складів боєприпасів і 2 командних пункти окупантів

Українські військові протягом 1 вересня знищили дев’ять складів боєприпасів російських військ, а також два їхніх командних пункти.

Захисники України виконали цю роботу у Херсонській, Запорізький, Миколаївській областях та в Донецьку.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 9 складів БК і 2 командних пункти русні", – йдеться в заяві.

Так, "демілітаризація" загарбників відбулася у таких локаціях:

Генічеський район, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;

Херсонська область (де саме – уточнюється). Знищені два командні пункти;

Олешки (район), Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;

Мелітопольський район, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;

Баштанський район, Миколаївщина. Знищений склад боєприпасів;

Нова Каховка (район), Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;

Донецьк. Знищений склад боєприпасів;

Козацьке Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;

Снігурівка, Миколаївщина. Знищений склад боєприпасів;

Бериславський район, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили ворожу понтонну переправу через Дніпро.