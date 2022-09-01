ЗСУ за день "демілітаризували" 9 складів боєприпасів і 2 командних пункти окупантів

Українські військові протягом 1 вересня знищили дев’ять складів боєприпасів російських військ, а також два їхніх командних пункти.
Захисники України виконали цю роботу у Херсонській, Запорізький, Миколаївській областях та в Донецьку.
Про це повідомили в ЗСУ.
"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 9 складів БК і 2 командних пункти русні", – йдеться в заяві.
Так, "демілітаризація" загарбників відбулася у таких локаціях:
- Генічеський район, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
- Херсонська область (де саме – уточнюється). Знищені два командні пункти;
- Олешки (район), Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
- Мелітопольський район, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Баштанський район, Миколаївщина. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Каховка (район), Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
- Донецьк. Знищений склад боєприпасів;
- Козацьке Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
- Снігурівка, Миколаївщина. Знищений склад боєприпасів;
- Бериславський район, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів.
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили ворожу понтонну переправу через Дніпро.