ЗСУ за день збили 5 вертольотів, 2 літаки окупантів та ліквідували російського полковника

ЗСУ за день збили 5 вертольотів, 2 літаки окупантів та ліквідували російського полковника

Біля Броварів захисники нанесли удар по мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів.

Українські захисники сміливо обороняють державу та ліквідовують окупантів. Станом на 18:00 5 березня вдалось досягнути численних перемог.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.

Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято у полон, 1 - знищений. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.