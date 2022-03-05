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ЗСУ за день збили 5 вертольотів, 2 літаки окупантів та ліквідували російського полковника

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ЗСУ за день збили 5 вертольотів, 2 літаки окупантів та ліквідували російського полковника

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Біля Броварів захисники нанесли удар по мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів.

Українські захисники сміливо обороняють державу та ліквідовують окупантів. Станом на 18:00 5 березня вдалось досягнути численних перемог. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.

Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято у полон, 1 - знищений. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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