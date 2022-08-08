ЗСУ за день збили чотири російські ракети: країна-окупантка витратила 26 млн доларів

Росія зранку, 8 серпня, випустила по Україні чотири ракети "Калібр".

Усі ворожі ракети збила українська протиповітряна оборона. Вартість невдалого ракетного обстрілу коштувала росіянам 26 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, одна ракета "Калібр" коштує 6,4 млн доларів. Україна успішно збила усі російські ракети.

"За оцінкою Forbes, загальна вартість чотирьох збитих "Калібрів" складає $26 млн", - повідомило видання.

Нагадаємо, в Уманському районі сьогодні, 8 серпня, під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Також над Одещиною ППО збила крилату ракету, яку росіяни запустили з підводного човна.

Читайте також: