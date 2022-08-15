ЗСУ за день збили російський вертоліт, два безпілотники та ракету: подробиці

Українські захисники 15 серпня збили один вертоліт Ка-52.
Також захисники знищили два "Орлани-10" та авіаційну ракету.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59. Усі цілі на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.
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