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ЗСУ за день збили російський вертоліт, два безпілотники та ракету: подробиці

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ЗСУ за день збили російський вертоліт, два безпілотники та ракету: подробиці

Фото: СтратКом ЗСУ

Українські захисники 15 серпня збили один вертоліт Ка-52.

Також захисники знищили два "Орлани-10" та авіаційну ракету

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59. Усі цілі на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні вранці ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.

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