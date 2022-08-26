ЗСУ за день знищили чотири склади боєприпасів і три бази російських окупантів

Українські військові протягом 26 серпня знищили чотири склади боєприпасів російських військ, три бази окупантів і попередньо військову частину.
Відповідних ударів ЗСУ завдали у Херсонській, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомили у Збройних силах.
Так, протягом доби демілітаризація російських окупантів відбулася в таких локаціях:
- Нововоскресенське, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
- Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Знищена база;
- Тернова, Харківщина. Знищений склад боєприпасів;
- Чорнобаївка, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів та попередньо було влучання у військову частину;
- Чернігівка, Запоріжжя. Знищена база;
- Херсонський район. Знищений склад боєприпасів та база;
- Новобогданівка (район). Запоріжжя. Уточнюється.
Нагадаємо, після атак ЗСУ 26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв загарбникам продовження і "подарунки щодня".
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