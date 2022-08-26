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ЗСУ за день знищили чотири склади боєприпасів і три бази російських окупантів

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ЗСУ за день знищили чотири склади боєприпасів і три бази російських окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові протягом 26 серпня знищили чотири склади боєприпасів російських військ, три бази окупантів і попередньо військову частину.

Відповідних ударів ЗСУ завдали у Херсонській, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили у Збройних силах.

Так, протягом доби демілітаризація російських окупантів відбулася в таких локаціях:

  • Нововоскресенське, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Знищена база;
  • Тернова, Харківщина. Знищений склад боєприпасів;
  • Чорнобаївка, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів та попередньо було влучання у військову частину;
  • Чернігівка, Запоріжжя. Знищена база;
  • Херсонський район. Знищений склад боєприпасів та база;
  • Новобогданівка (район). Запоріжжя. Уточнюється.

Нагадаємо, після атак ЗСУ 26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв загарбникам продовження і "подарунки щодня".

Втрати росіян на 26 серпня: знищено майже 46 тисяч окупантів

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5332
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