ЗСУ за день знищили п'ять складів боєприпасів, дві бази і штаб російських окупантів

Українські військові протягом 30 серпня знищили п’ять російських складів з боєприпасами, дві бази та один ворожий штаб.
Цілі окупантів були уражені на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині.
Про це повідомляє Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".
"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 5 складів БК, 2 бази, 1 штаб русні", – йдеться в дописі.
Демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:
- Херсон. Знищено штаб і склад боєприпасів;
- Василівський район, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
- Нова Збур’ївка, Херсонщина. Влучання в базування;
- Таврійськ, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів і база;
- Ясинувата, Донеччина. Уточнюється;
- Макіївка, Донеччина. Уточнюється;
- Берислав та район, Херсонщина. Знищені два склади боєприпасів.
Нагадаємо, 30 серпня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про роботу ЗСУ по окупантах у регіоні та сповістив про замах на "начальника чергової частини Державтоінспекції".
Читайте також: