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ЗСУ за день знищили п'ять складів боєприпасів, дві бази і штаб російських окупантів

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ЗСУ за день знищили п'ять складів боєприпасів, дві бази і штаб російських окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові протягом 30 серпня знищили п’ять російських складів з боєприпасами, дві бази та один ворожий штаб.

Цілі окупантів були уражені на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині.

Про це повідомляє Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 5 складів БК, 2 бази, 1 штаб русні", – йдеться в дописі.

Демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

  • Херсон. Знищено штаб і склад боєприпасів;
  • Василівський район, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;
  • Нова Збур’ївка, Херсонщина. Влучання в базування;
  • Таврійськ, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів і база;
  • Ясинувата, Донеччина. Уточнюється;
  • Макіївка, Донеччина. Уточнюється;
  • Берислав та район, Херсонщина. Знищені два склади боєприпасів.

Нагадаємо, 30 серпня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про роботу ЗСУ по окупантах у регіоні та сповістив про замах на "начальника чергової частини Державтоінспекції".

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
726
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