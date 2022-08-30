ЗСУ за день знищили п'ять складів боєприпасів, дві бази і штаб російських окупантів

Українські військові протягом 30 серпня знищили п’ять російських складів з боєприпасами, дві бази та один ворожий штаб.

Цілі окупантів були уражені на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині.

Про це повідомляє Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 5 складів БК, 2 бази, 1 штаб русні", – йдеться в дописі.

Демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

Херсон. Знищено штаб і склад боєприпасів;

Василівський район, Запоріжжя. Знищений склад боєприпасів;

Нова Збур’ївка, Херсонщина. Влучання в базування;

Таврійськ, Херсонщина. Знищений склад боєприпасів і база;

Ясинувата, Донеччина. Уточнюється;

Макіївка, Донеччина. Уточнюється;

Берислав та район, Херсонщина. Знищені два склади боєприпасів.

Нагадаємо, 30 серпня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про роботу ЗСУ по окупантах у регіоні та сповістив про замах на "начальника чергової частини Державтоінспекції".

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