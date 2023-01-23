ЗСУ за добу ліквідували 720 російських окупантів та знищили ворожий катер

За добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських військових. Таким чином, станом на 23 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 121 480 осіб. Дані уточнюються.

Про це 23 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 23.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 121480 (+720) осіб ліквідовано

танків ‒ 3150 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од.

артилерійських систем – 2146 (+2) од.

РСЗВ – 447 (+2) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 287 (+0) од.

гелікоптерів – 277 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2) од.

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+1) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од.

спеціальна техніка ‒ 193 (+0)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 23 січня повідомили, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар'їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БПЛА "Орлан-10". Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

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