ЗСУ за добу ліквідували 800 окупантів та збили 14 ракет: Генштаб оновив втрати ворога

Російська армія втратила 800 військових за попередню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 лютого.

Відтак, за даними українського командування, російські втрати від 24 лютого минулого року сягнули близько 141 260 осіб.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати ворога:

особового складу ‒ близько 141260 (+800) осіб ліквідовано

танків ‒ 3298 (+2)

бойових броньованих машин‒ 6520 (+3)

артилерійських систем – 2322 (+16)

РСЗВ – 467 (+1)

засоби ППО ‒ 241 (+2)

літаків – 298

гелікоптерів – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1)

крилаті ракети ‒ 871 (+14)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20)

спеціальна техніка ‒ 221 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 16 лютого відбили атаки ворога у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Зеленський за 16 лютого: Маємо чергову хорошу новину

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