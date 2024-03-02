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ЗСУ за добу ліквідували 960 окупантів та знищили 14 танків: Генштаб повідомив подробиці

ЗСУ за добу ліквідували 960 окупантів та знищили 14 танків: Генштаб повідомив подробиці

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Втрати росіян перевалили за 400 тисяч.

Росія у війні проти України втратила вже 415 640 особового складу.  Понад 900 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 415 640 (+960) 
  • танків ‒ 6624 (+14) 
  • бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) 
  • артилерійських систем – 10153 (+47) 
  • РСЗВ – 1003 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 696 (+5) 
  • літаків – 346 (+1) 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7829 (+35)
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+3)
  • кораблі /катери ‒ 25 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 13267 (+61) 
  • спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.  

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

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