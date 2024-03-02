ЗСУ за добу ліквідували 960 окупантів та знищили 14 танків: Генштаб повідомив подробиці

Втрати росіян перевалили за 400 тисяч.
Росія у війні проти України втратила вже 415 640 особового складу. Понад 900 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 415 640 (+960)
- танків ‒ 6624 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29)
- артилерійських систем – 10153 (+47)
- РСЗВ – 1003 (+3)
- засоби ППО ‒ 696 (+5)
- літаків – 346 (+1)
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35)
- крилаті ракети ‒ 1915 (+3)
- кораблі /катери ‒ 25
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61)
- спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)
Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.
Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.
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