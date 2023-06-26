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ЗСУ за добу ліквідували майже 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати армії Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ за добу ліквідували майже 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати армії Росії

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ станом на 26 червня / Фото: Associated Press

Також українські військові за добу завдали значних втрат ворогові і в техніці та озброєнні.

Загальні бойові втрати російської армії від 24.02.22 до 25.06.23 орієнтовно становлять 225 580 особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували 950 окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати у техніці та озброєнні:

  • танків – 4031 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 7820 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 4055 (+21) од.,
  • РСЗВ – 624 (+0) од.,
  • засобів ППО – 385 (+0) од.,
  • літаків – 314 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10) од.,
  • крилатих ракет – 1259 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6751 (+16) од.,
  • спеціальної техніки – 557 (+5) од..

Дані уточнюються.

Які втрати армії РФ у війні станом на 26 червня 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Які втрати армії РФ у війні станом на 26 червня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень. А на Запорізькому та Херсонському напрямках намагаються не допустити просування наших військ. Безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області.

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Дата публікації
Перегляди
1259
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