ЗСУ за добу ліквідували понад 400 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 62 500 військових, 440 з них — за останню добу.

Генштаб України повідомив, що за минулу добу, 8жовтня, українські військові знищили понад 400 окупантів, 14танків. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Свіжі дані про втрати ворога опублікували у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 09.10 орієнтовно склали:

особового складу 62500 (+440) осіб ліквідовано

танків ‒ 2486 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22),

артилерійських систем 1477 (+18)

РСЗВ– 348 (+3)

засоби ППО 180

літаків 266 (+0)

гелікоптерів 235 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1086 (+7),

крилаті ракети ‒ 247 (+1)

кораблі /катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн/– 3890 (+15)

спеціальна техніка ‒ 136

Раніше стало відомо, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України. Наші захисники знищили десятки загарбників та купу ворожої техніки, зокрема російські системи ППО та гелікоптери.

Нові успіхи ЗСУ та режим тиші: Генштаб зіграв класну шахову партію на фронті / Андрій Цаплієнко

Читайте також: