ЗСУ за добу ліквідували понад 400 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 62 500 військових, 440 з них — за останню добу.
Генштаб України повідомив, що за минулу добу, 8жовтня, українські військові знищили понад 400 окупантів, 14танків. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Свіжі дані про втрати ворога опублікували у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 09.10 орієнтовно склали:
- особового складу 62500 (+440) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2486 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22),
- артилерійських систем 1477 (+18)
- РСЗВ– 348 (+3)
- засоби ППО 180
- літаків 266 (+0)
- гелікоптерів 235 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1086 (+7),
- крилаті ракети ‒ 247 (+1)
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн/– 3890 (+15)
- спеціальна техніка ‒ 136
Раніше стало відомо, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України. Наші захисники знищили десятки загарбників та купу ворожої техніки, зокрема російські системи ППО та гелікоптери.
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