ЗСУ за добу ліквідували ще 320 окупантів та знищили 8 танків

У Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України.

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 65 320 тис. російських загарбників.

Протягом доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65320 (+320) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2537 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од;

артилерійських систем – 1599 (+10) од;

РСЗВ – 366 (+1) од;

засоби ППО ‒ 187 (+1) од;

літаків – 268 (+0) од;

гелікоптерів – 242 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17);

крилаті ракети ‒ 316 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од;

спеціальна техніка ‒ 144 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ відбили ворожі атаки на 9 ділянках на Донеччині.

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