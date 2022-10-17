Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ за добу ліквідували ще 320 окупантів та знищили 8 танків

Дата публікації
Перегляди
739
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ за добу ліквідували ще 320 окупантів та знищили 8 танків

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України.

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 65 320 тис. російських загарбників.  

Протягом доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65320 (+320) осіб ліквідовано; 
  • танків ‒ 2537 (+8) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од; 
  • артилерійських систем – 1599 (+10) од; 
  • РСЗВ – 366 (+1) од; 
  • засоби ППО ‒ 187 (+1) од;
  • літаків – 268 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 242 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17);
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од;
  • спеціальна техніка ‒ 144 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ відбили ворожі атаки на 9 ділянках на Донеччині.

Читайте також:

"Будь ласка, зробіть більше!" Зеленський звернувся до українців

"Будь ласка, зробіть більше!" Зеленський звернувся до українців

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація