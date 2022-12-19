ЗСУ за добу ліквідували ще 520 окупантів та знищили танк – Генштаб

Втрати армії РФ наближаються до 99 тисяч солдат.

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 520 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 98 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 19 грудня.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 98 800 (+520) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2988 (+1) од.;

бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од.;

артилерійських систем – 1953 (+5) од.;

РСЗВ – 410 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 212 (+1) од.;

літаків – 281 (+0) од.;

гелікоптерів – 264 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);

крилаті ракети ‒ 653 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од.;

спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

За даними Генштабу, ЗСУ відбили всі атаки окупантів протягом минулої доби. Ворог завдав 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу Shahed-136, а також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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