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ЗСУ за добу поклали понад 700 окупантів: нові дані про втрати росіян

ЗСУ за добу поклали понад 700 окупантів: нові дані про втрати росіян

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Окупантів на нашій землі стало менше.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 438 160 військових, за останню добу – 770 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб 
  • танків ‒ 6893 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24) 
  • артилерійських систем – 10904 (+27) 
  • РСЗВ – 1019 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 727 (+1) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8553
  • (+14)
  • крилаті ракети ‒ 2014 (+4)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) 
  • спеціальна техніка ‒ 1789 (+4)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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