ЗСУ за добу поклали понад 700 окупантів: нові дані про втрати росіян

Окупантів на нашій землі стало менше.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 438 160 військових, за останню добу – 770 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб
- танків ‒ 6893 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24)
- артилерійських систем – 10904 (+27)
- РСЗВ – 1019 (+1)
- засоби ППО ‒ 727 (+1)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553
- (+14)
- крилаті ракети ‒ 2014 (+4)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44)
- спеціальна техніка ‒ 1789 (+4)
Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.
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