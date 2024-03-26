ЗСУ за добу поклали понад 700 окупантів: нові дані про втрати росіян

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 438 160 військових, за останню добу – 770 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб

танків ‒ 6893 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24)

артилерійських систем – 10904 (+27)

РСЗВ – 1019 (+1)

засоби ППО ‒ 727 (+1)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553

(+14)

крилаті ракети ‒ 2014 (+4)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44)

спеціальна техніка ‒ 1789 (+4)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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