ЗСУ за добу "приземлили" два російські літаки та вертоліт: Зеленський подякував десантникам

Українські захисники трохи більше, ніж за добу "приземлили" два російські літаки та один вертоліт.
Президент України Володимир Зеленський подякував захисникам за роботу.
Про це український лідер сказав у понеділок, 27 липня, під час свого традиційного звернення до народу.
"І окремо хочу подякувати сьогодні нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які "приземлили" два російські військові літаки й один гвинтокрил – трохи більше, ніж за одну добу. Маємо зробити все, щоб поширити такий досвід "приземлення" на всі російські авіаційні та ракетні вироби в нашому небі", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, українські десантники збили російський літак Су-25.
Також Збройні сили України збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожий вертоліт збили з ПЗРК "Ігла". Його вартість становить 16 млн доларів.
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