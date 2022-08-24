ЗСУ за добу відбили шість атак росіян, бої за Луганщину тривають - Гайдай

35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами "привітали" росіяни з Днем Незалежності, але півроку стоять на місці.

Луганська область прийняла на себе найпотужніший удар російської армії. Однак українським бійцям вдалося стримати ворога, що дало змогу іншим регіонам країни підготуватись до ймовірної оборони.

Про це 24 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Півроку – нескорені. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці у росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході. Багато з нас втратили свої домівки, але зберегли країну", - зазначив він та додав, що на фронті ніч була неспокійною і сьогодні.

Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню, п'ять разів застосовувались міномети. Шість разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати, наголосив Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 182-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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