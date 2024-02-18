ЗСУ за добу "задвохсотили" понад тисячу загарбників: Генштаб повідомив про втрати росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів на 18 лютого склали 402 430 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1080 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 6487 (+11)

бойових броньованих машин - 12198 (+53)

артилерійських систем - 9709 (+40)

РСЗВ - 984

засобів ППО - 674 (+3)

літаків - 335 (+3)

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7449 (+36)

крилатих ракет - 1898 (+2)

кораблів та катерів - 25

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 12736 (+2)

спеціальної техніки - 1540 (+7)

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, українські оборонці знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України.

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