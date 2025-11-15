ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ за добу "закобзонили" тисячу росіян: Генштаб розкрив деталі

Минулої доби російські солдати зазнали чимало втрат на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Війська ворога й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. За підсумками минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1 000 загарбників.

Про це 15 листопада повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 157 400 (+1 000)

танків — 11 350 (+6)

бойових броньованих машин — 23 588 (+19)

артилерійських систем — 34 443 (+20)

РСЗВ — 1 541 (+1)

засоби ППО — 1 244 (+2)

літаків — 428

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 877 (+490)

крилаті ракети — 3 940 (+14)

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 67 396 (+90)

спеціальна техніка — 3 998 (+2)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie