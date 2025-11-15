- Дата публікації
- Війна
- 248
- 1 хв
ЗСУ за добу "закобзонили" тисячу росіян: Генштаб розкрив деталі
Минулої доби російські солдати зазнали чимало втрат на фронті.
Війська ворога й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. За підсумками минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1 000 загарбників.
Про це 15 листопада повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 157 400 (+1 000)
танків — 11 350 (+6)
бойових броньованих машин — 23 588 (+19)
артилерійських систем — 34 443 (+20)
РСЗВ — 1 541 (+1)
засоби ППО — 1 244 (+2)
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 877 (+490)
крилаті ракети — 3 940 (+14)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 396 (+90)
спеціальна техніка — 3 998 (+2)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.