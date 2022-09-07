ЗСУ за добу збили два літаки Су-25, один вертоліт Ка-52 та два безпілотники - Генштаб

ЗСУ за добу збили два російські літаки Су-25, один вертоліт Ка-52 та два безпілотники.

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ 7 вересня.

"Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника", - повідомили в Генштабі.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

"Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили і бойової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Залужний спрогнозував тривалість бойових дій в Україні.

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