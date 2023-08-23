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ЗСУ за добу "знешкодили" 11 ворожих танків і майже пів сотні росіян: Генштаб оновив втрати окупантів

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ за добу "знешкодили" 11 ворожих танків і майже пів сотні росіян: Генштаб оновив втрати окупантів

Втрати росіян 23 серпня / Фото: Associated Press

Українські захисники протягом минулої доби, 22 серпня, ліквідували 11 ворожих танків та кілька десятків російських броньованих машин і артсистем.

За минулу добу ЗСУ "знешкодили" 480 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 258820 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 4373 (+11) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од;
  • артилерійських систем – 5318 (+23) од;
  • РСЗВ – 722 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 491 (+0) од;
  • літаків – 315 (+0) од;
  • гелікоптерів – 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12);
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од;
  • спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
266
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