ЗСУ за добу "знешкодили" 11 ворожих танків і майже пів сотні росіян: Генштаб оновив втрати окупантів

Українські захисники протягом минулої доби, 22 серпня, ліквідували 11 ворожих танків та кілька десятків російських броньованих машин і артсистем.

За минулу добу ЗСУ "знешкодили" 480 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 258820 (+480) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4373 (+11) од;

бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од;

артилерійських систем – 5318 (+23) од;

РСЗВ – 722 (+1) од;

засоби ППО ‒ 491 (+0) од;

літаків – 315 (+0) од;

гелікоптерів – 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12);

крилаті ракети ‒ 1406 (+0);

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од;

спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

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