ЗСУ за добу "знешкодили" 11 ворожих танків і майже пів сотні росіян: Генштаб оновив втрати окупантів

Українські захисники протягом минулої доби, 22 серпня, ліквідували 11 ворожих танків та кілька десятків російських броньованих машин і артсистем.
За минулу добу ЗСУ "знешкодили" 480 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 258820 (+480) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 4373 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од;
- артилерійських систем – 5318 (+23) од;
- РСЗВ – 722 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 491 (+0) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12);
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0);
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од;
- спеціальна техніка ‒ 800 (+3).
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.
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