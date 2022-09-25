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ЗСУ за добу знищили 6 пунктів управління, підрозділи ракетних військ та склади з боєприпасами - Генштаб

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ЗСУ за добу знищили 6 пунктів управління, підрозділи ракетних військ та склади з боєприпасами - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за добу відбили 7 атак російських окупантів.

Українська авіація також відпрацювала по пунктах управління, ворожих складах з боєприпасами та підрозділах російських ракетних військ. 

Про це 25 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

24 вересня на тимчасово захопленій території Запорізької області, знищено близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак. 

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.  Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, росіяни за добу випустили по Україні 4 ракети та завдали 7 авіаударів

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
340
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