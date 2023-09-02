ЗСУ за добу знищили 7 човнів з росіянами на півдні: "Виходять на завдання і не повертаються"

Кожного разу, коли російська диверсійна група виїжджає на завдання на півдні України, вона більше не повертається. Лише за минулу добу було знищено 7 човнів з ворожими диверсантами.

За минулу добу українські захисники знищили 7 човнів з росіянами, які намагалися розвідати ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах. За минулу добу мінус 7 таких човнів у окупанта. Тобто кожного разу, коли група противника виїжджає на завдання, вона більше не повертається", - розповіла Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня додала, що на Херсонському напрямку ЗСУ мають успіхи і відсувають ворога.

"Наш успіх полягає в тому, що ми поступово відсуваємо ворога. Спроби ворога підійти ближче, щоб бити по правобережжю, фактично припинилися. Тому що, намагаючись туди посунутися, вони наражають себе на небезпеку. Підриваючись на мінах, які самі заклали, або наражаючись на нашу контрбатарейну боротьбу", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові продовжують рух на південному напрямку і звільняють території країни від російських окупантів. Так, протягом минулої доби на півдні було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

Читайте також: