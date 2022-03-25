ЗСУ за добу знищили декілька безпілотників ворога та крилаті ракети - Арестович

Російські війська значно зменшили інтенсивність повітряних ударів.

Російські окупанти протягом минулої доби намагалися наносити окремі повітряні удари по території України, але їхня інтенсивність стала набагато менша, ніж всі попередні дні.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні 25 березня.

Він також зазначив, що впродовж доби ворог практично уникав застосування пілотованої авіації, перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки.

"Але повітряні сили і армійське ППО ЗСУ нищать їх і знищили за добу декілька таких апаратів включно із крилатими ракетами", - зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російську батальйонну групу: з 648 окупантів вижили лише троє.

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