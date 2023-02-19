ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Ворог зазнає шалених втрат на полі бою.
Російська армія втратила майже 600 військових за попередню добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними українського командування, російські втрати від 24 лютого минулого року сягнули близько 142 860 осіб.
Штаб також наводить оновлені дані про втрати ворога:
- особового складу ‒ близько 142860 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3310 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12)
- артилерійських систем – 2327 (+1)
- РСЗВ – 469
- засоби ППО ‒ 243
- літаків – 298
- гелікоптерів – 287
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016
- крилаті ракети ‒ 873 (+2)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196
- спеціальна техніка ‒ 224 (+1)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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