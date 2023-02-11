ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Ситуація на фронті стає дедалі спекотнішою. ЗСУ б'ють нові рекорди за кількістю ліквідованих ворогів.

За минулу добу українські захисники знищили 1140 ворогів.

Про це 1 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тепер загальні бойові втрати ворога орієнтовно складають:

особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3267 (+9) од;

бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од;

артилерійських систем – 2270 (+19) од;

РСЗВ – 463 (+0) од;

засоби ППО ‒ 234 (+1) од;

літаків – 295 (+0) од;

гелікоптерів – 286 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27);

крилаті ракети ‒ 857 (+61);

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од;

спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

У ЗСУ додали, що наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби окупанти випустили по Україні загалом 106 ракет та 28 іранських дронів-камікадзе. Детальне зведення Генштабу читайте на ТСН.ua.

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