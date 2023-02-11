ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Ситуація на фронті стає дедалі спекотнішою. ЗСУ б'ють нові рекорди за кількістю ліквідованих ворогів.
За минулу добу українські захисники знищили 1140 ворогів.
Про це 1 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Тепер загальні бойові втрати ворога орієнтовно складають:
- особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3267 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од;
- артилерійських систем – 2270 (+19) од;
- РСЗВ – 463 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 234 (+1) од;
- літаків – 295 (+0) од;
- гелікоптерів – 286 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27);
- крилаті ракети ‒ 857 (+61);
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од;
- спеціальна техніка ‒ 214 (+3).
У ЗСУ додали, що наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби окупанти випустили по Україні загалом 106 ракет та 28 іранських дронів-камікадзе. Детальне зведення Генштабу читайте на ТСН.ua.
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