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ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація на фронті стає дедалі спекотнішою. ЗСУ б'ють нові рекорди за кількістю ліквідованих ворогів.

За минулу добу українські захисники знищили 1140 ворогів.

Про це 1 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тепер загальні бойові втрати ворога орієнтовно складають:

  • особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3267 (+9) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од;
  • артилерійських систем  – 2270 (+19) од;
  • РСЗВ  – 463 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 234 (+1) од;
  • літаків – 295 (+0) од;
  • гелікоптерів – 286 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27);
  • крилаті ракети ‒ 857 (+61);
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од;
  • спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

У ЗСУ додали, що наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби окупанти випустили по Україні загалом 106 ракет та 28 іранських дронів-камікадзе. Детальне зведення Генштабу читайте на ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
3635
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