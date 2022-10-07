ЗСУ за добу знищили російські гелікоптертери, безпілотники та ППО: у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

Українським підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити два безпілотники та два гелікоптери ворога.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України. За добу українські захисники знищили десятки загарбників та купу ворожої техніки, зокрема російські системи ППО та гелікоптери.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 7 жовтня.

В районі населеного пункту Каховка Херсонської області ЗСУ знищили живу сили та військову техніку противника, серед якої були засоби протиповітряної оборони. Також 5 жовтня українські захисники потужно вдарили по району зосередження ворога поблизу населеного пункту Борозенське. Там втрати росіян склали до 10 осіб загиблими та близько 20 пораненими.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки росіян, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотники та два гелікоптери ворога. Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Українські військові успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 350 російських окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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