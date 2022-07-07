ЗСУ за добу знищили ще 150 окупантів та збили дві крилаті ракети: оновлені дані про втрати ворога

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 36650 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1602 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од.

артилерійських систем – 815 (+3) од.

РСЗВ - 247 (+0) од.

засоби ППО - 107 (+0) од.

літаків – 217 (+0) од.

гелікоптерів – 187 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3) од.

крилаті ракети - 155 (+2)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од.

спеціальна техніка - 66 (+1)

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 134-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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