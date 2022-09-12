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ЗСУ за допомогою австралійських Bushmaster вийшли на річку Оскіл: Резніков показав відео

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ЗСУ за допомогою австралійських Bushmaster вийшли на річку Оскіл: Резніков показав відео

Фото: скриншот з відео

Резніков подякував Австралії за цінні бронетранспортери, які допомагають звільняти Харківщину.

Австралійські бронетранспортери Bushmaster допомогли бійцям ЗСУ проводити успішний контрнаступ на Харківському напрямку.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Заради захисту свободи він об'їхав півсвіту, з Австралії в Україну. Вересень 2022 року", — написав міністр. За його словами, завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область

Резніков подякував своєму австралійському колезі Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошниченку та всім австралійцям за підтримку нашої країни.

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