ЗСУ за допомогою австралійських Bushmaster вийшли на річку Оскіл: Резніков показав відео

Резніков подякував Австралії за цінні бронетранспортери, які допомагають звільняти Харківщину.
Австралійські бронетранспортери Bushmaster допомогли бійцям ЗСУ проводити успішний контрнаступ на Харківському напрямку.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.
"Заради захисту свободи він об'їхав півсвіту, з Австралії в Україну. Вересень 2022 року", — написав міністр. За його словами, завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область
Резніков подякував своєму австралійському колезі Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошниченку та всім австралійцям за підтримку нашої країни.
For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the to the . 19,300 km across the Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.
Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu
Нагадаємо, що у червні Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113.
Читайте також:
- Синєгубов повідомив, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ на Харківщині
- ЗСУ закидали позиції окупантів "агітаційними снарядами", як правильно здаватись у полон: відео
- Після провалу на фронті у Путіна побідкалися і зажадали переговорів з Україною