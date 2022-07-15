Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ за допомогою HIMARS знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів окупантів

Дата публікації
Перегляди
556
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ за допомогою HIMARS знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів окупантів

За даними Міноборони, на сьогодні завдяки американським системам HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних воєнних об'єктів російських окупантів.

Через це наступальний потенціал російських військ значно знизився.

Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 15 липня.

"Дозволю собі згадати славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено", – розповів речник оборонного відомства.

Він додав, що Україна надалі потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє нищити логістику ворога.

"Власне, що зараз активно робиться", – сказав Мотузяник.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Олександр Мусієнко: HIMARS змінюють хід війни

Олександр Мусієнко: HIMARS змінюють хід війни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація