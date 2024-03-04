ЗСУ за два тижні знищили більше Су-34, ніж РФ виготовляє за рік: скільки літаків залишилося

Роман Світан вважає, що тепер росіяни припинять випуск інших літаків і терміново поставлять на виробництво лише Су-34, щоб відновити втрати.
Українські військові за два тижні знищили більше російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, ніж РФ виготовляє за рік. Це безповоротні втрати щонайменше на найближчий рік.
Таку думку льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан висловив у інтерв’ю Oboz.ua.
За два тижні українські бійці вже знищили більше літаків Су-34, ніж Росія виготовляє за рік. Так, повітряних суден такого рівня у країні-агресорці виробляється близько 20 на рік.
"З них Су-34 – до десятка. Але там використовується механізм заміщення. Наприклад, якщо потрібно більше Су-34, то виробляється менше Су-35, або, наприклад, за рахунок виробництва Су-30 виробляють більше Су-34", – пояснив Світан.
На його думку, тепер росіяни припинять випуск інших літаків і терміново поставлять на виробництво лише Су-34, щоб відновити втрати.
"Але вже не відновлять. Це безповоротні втрати бомбардувальників щонайменше на найближчий рік" , – оцінив експерт.
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За його словами, зараз Росія має на озброєнні невеликий запас бомбардувальників.
"Вони мали близько сотні Су-34, ще близько сотні Су-35, плюс близько сотні Су-30. І от вже понад 10%, принаймні Су-34, ми вже знищили", – зазначив Світан.
Нагадаємо, за лютий 2024 року Україна знищила 13 російських Су-34. На думку Світана, цей успіх Сил оборони насамперед пов’язаний з тим, що російська авіація надала їм більшу кількість цілей для збивання.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ось так збили російський Су-34! Відео моменту падіння ворожого літака!
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