ЗСУ за кілька годин збили два літаки Су-25, вертоліт Ка-52, ракети та безпілотник, які атакували Україну

Окупанти намагались атакувати Україну з повітря.
ЗСУ у понеділок, 23 січня, збили два російські літаки Су-25, вертоліт Ка-52, дві ракети Х-52 та безпілотник "Орлан", якими російські терористи атакували Україну.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворожі повітряні цілі ЗСУ збили 23 січня у проміжку від 10:00 до 16:00.
"На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 23 січня російська окупаційна армія втратила 121 480 загарбників, 287 літаків, 277 вертольотів, 3150 танків. Демілітаризація окупантів триває.
Також російські терористи у понеділок, 23 січня, ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
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