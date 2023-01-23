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ЗСУ за кілька годин збили два літаки Су-25, вертоліт Ка-52, ракети та безпілотник, які атакували Україну

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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21к
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ЗСУ за кілька годин збили два літаки Су-25, вертоліт Ка-52, ракети та безпілотник, які атакували Україну

Окупанти намагались атакувати Україну з повітря.

ЗСУ у понеділок, 23 січня, збили два російські літаки Су-25, вертоліт Ка-52, дві ракети Х-52 та безпілотник "Орлан", якими російські терористи атакували Україну. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Ворожі повітряні цілі ЗСУ збили 23 січня у проміжку від 10:00 до 16:00. 

"На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що станом на 23 січня російська окупаційна армія втратила 121 480 загарбників, 287 літаків, 277 вертольотів, 3150 танків. Демілітаризація окупантів триває. 

Також російські терористи у понеділок, 23 січня, ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
21к
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