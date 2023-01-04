Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ за кілька годин збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2327
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ за кілька годин збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10"

Ворожі літальні апарати збили на сході України.

ЗСУ в середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

"Від 11:00 до 16:00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України 

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти планували захопити Київ за "три дні" та встановити у столиці свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ відбили наступ на Київ, звільнили північні області та провели успішні контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках. 

Станом на 4 січня 2023 року в Україні ліквідовано 108190 окупантів, знищено 3036 танків, збито 283 літаки та 270 вертольотів.

Читайте також:

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2327
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація