ЗСУ за кілька годин збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10"

ЗСУ в середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Від 11:00 до 16:00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти планували захопити Київ за "три дні" та встановити у столиці свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ відбили наступ на Київ, звільнили північні області та провели успішні контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках.

Станом на 4 січня 2023 року в Україні ліквідовано 108190 окупантів, знищено 3036 танків, збито 283 літаки та 270 вертольотів.

Читайте також: