ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських окупантів – Генштаб

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
За добу росіяни втратили близько 300 військових.
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною.
За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила:
- 1 805 танків
- 4 055 бойових броньованих машин
- 958 артилерійських систем
- 260 реактивних систем залпового вогню
- 132 засоби ППО
- 223 літаки
- 191 гелікоптер
- 750 безпілотників оперативно-тактичного рівня
- 182 крилаті ракети
- 15 кораблів/катерів
- 2 978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
- 86 одиниць спеціальної техніки
Нагадаємо,на півдні України ЗСУ знищили опорні та командні пункти окупаційних військ, склади боєприпасів та військову техніку ворога.
Читайте також: