ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських окупантів – Генштаб

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За добу росіяни втратили близько 300 військових.

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною.

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За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила:

1 805 танків

4 055 бойових броньованих машин

958 артилерійських систем

260 реактивних систем залпового вогню

132 засоби ППО

223 літаки

191 гелікоптер

750 безпілотників оперативно-тактичного рівня

182 крилаті ракети

15 кораблів/катерів

2 978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

86 одиниць спеціальної техніки

Нагадаємо,на півдні України ЗСУ знищили опорні та командні пункти окупаційних військ, склади боєприпасів та військову техніку ворога.

Звіт Amnesty International зіграв Росії на руку - головред StopFake в "Нічній варті"

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