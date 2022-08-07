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ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських окупантів – Генштаб

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ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських окупантів – Генштаб

Фото: Associated Press

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За добу росіяни втратили близько 300 військових.

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною.

За 165 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила:

  • 1 805 танків
  • 4 055 бойових броньованих машин
  • 958 артилерійських систем
  • 260 реактивних систем залпового вогню
  • 132 засоби ППО
  • 223 літаки
  • 191 гелікоптер
  • 750 безпілотників оперативно-тактичного рівня
  • 182 крилаті ракети
  • 15 кораблів/катерів
  • 2 978 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
  • 86 одиниць спеціальної техніки

Нагадаємо,на півдні України ЗСУ знищили опорні та командні пункти окупаційних військ, склади боєприпасів та військову техніку ворога.

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