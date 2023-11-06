ЗСУ за тиждень "вполювали" понад 5 тисяч окупантів та сотні ворожої техніки – звіт

Сили оборони України за минулий тиждень, від 30 жовтня по 5 листопада, знищили понад 5 тисяч солдатів окупаційної армії РФ та сотні ворожої техніки.

Про це пише Military Media Center.

За тиждень ворог зазнав таких втрат:

особовий склад – 5160 (умовно 10 батальйонів*);

танки – 77 (умовно 3 танкових батальйони*);

бойові броньовані машини - 154 (умовно 5 мотострілецьких батальйонів*);

артилерійські установки - 162 (умовно 9 артилерійських дивізіонів*);

ракети - 10;

літаки - 1.

1 батальйон – близько 500 людей; 1 танковий батальйон – приблизно 31 танк; 1 мотострілецький батальйон – близько 34 машини; 1 артдивізіон – близько 18 гармат.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом 5 листопада ЗСУ ліквідували чи поранили на фронті 880 російських окупантів.

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