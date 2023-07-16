ЗСУ за тиждень знищили 10 човнів з російськими ДРГ: Гуменюк про ситуацію на півдні

ЗСУ мають успіхи на суходолі на півдні, а також "з великими складнощами мають просування на Запорізькому напрямку".

Минулого тижня українські Сили оборони на півдні знищили понад 10 човнів із диверсійно-розвідувальними групами окупантів.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, ЗСУ мають успіхи на суходолі на півдні. Також українські захисники "з великими складнощами, але мають просування на Запорізькому напрямку".

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"У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить річище річки Дніпро, все ж таки продовжується контрбатарейна боротьба. І наші основні досягнення – нищення потенціалу ворога. За тиждень у нас дуже потужні результати по нищенню того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та намагається маневрувати між островами", – наголосила Гуменюк.

ЗСУ впродовж минулого тижня знищили:

понад 10 човнів із російськими ДРГ;

великокаліберні гармати типу "Мста-Б", "Гіацинт";

станції радіоелектронної боротьби та безпілотники.

"Тільки за вчорашню добу знищено сім безпілотників. Тільки два з яких – ударні типу "Ланцет". Решта – розвідувальні, якими ворог намагається збирати інформацію дуже далеко вглиб навіть Миколаївської та Одеської областей", – додала Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи у Криму і заявила, що вони можуть бути черговою провокацією росіян.

Нагадаємо, WP назвала найбільшу перешкоду для ЗСУ під час контрнаступу.

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