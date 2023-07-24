ЗСУ за тиждень знищили орієнтовно сім батальйонів та чотири танкові роти ворога

Один батальйон - це приблизно 500 людей.

Сили оборони за минулий тиждень, 18-24 липня, знищили приблизно сім батальйонів (3610 осіб) та чотири танкові роки (43 одиниці).

Про це повідомляє майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

Втрати ворога становлять:

особовий склад - 3610 (умовно 7 батальйонів);

(умовно 7 батальйонів); танки - 43 (умовно 4 танкові роти);

(умовно 4 танкові роти); бойові броньовані машини - 67 (умовно 2 мотострілецьких батальйони);

(умовно 2 мотострілецьких батальйони); артилерійські системи - 133 (умовно 7 артилерійських дивізіонів);

(умовно 7 артилерійських дивізіонів); ракети - 34.

Варто зазанчити, що:

1 бат. - 500 людей;

1 танкова рота - 10 танків;

1 мотострілецький бат. - 34 машини;

1 арт. дивізіон - 18 гармат.

Які втрати армії РФ за тиждень, 18-24 липня. ФОТО: Military Media Center

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу Збройні сили знищили ще понад 660 російських військових.

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