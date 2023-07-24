ЗСУ за тиждень знищили орієнтовно сім батальйонів та чотири танкові роти ворога

Один батальйон - це приблизно 500 людей.
Сили оборони за минулий тиждень, 18-24 липня, знищили приблизно сім батальйонів (3610 осіб) та чотири танкові роки (43 одиниці).
Про це повідомляє майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.
Втрати ворога становлять:
- особовий склад - 3610 (умовно 7 батальйонів);
- танки - 43 (умовно 4 танкові роти);
- бойові броньовані машини - 67 (умовно 2 мотострілецьких батальйони);
- артилерійські системи - 133 (умовно 7 артилерійських дивізіонів);
- ракети - 34.
Варто зазанчити, що:
- 1 бат. - 500 людей;
- 1 танкова рота - 10 танків;
- 1 мотострілецький бат. - 34 машини;
- 1 арт. дивізіон - 18 гармат.
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу Збройні сили знищили ще понад 660 російських військових.
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