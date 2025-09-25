ЗСУ заблокували росіян на околиці Куп'янська: військовий розповів про ситуацію в місті

ЗСУ.

Реклама

На північно-західній околиці Куп’янська Харківської області ЗСУ майже повною мірою заблокували російські піхотні групи. На цій ділянці фронту тривають важкі бої.

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Суспільного".

З його слів, російська армія не контролює в місті жодного кварталу. Втім, у Куп’янську залишається достатньо високою присутність російських диверсантів.

Реклама

Наразі українські групи виявляють ДРГ окупантів, які одягають цивільний одяг та піксельну форму ЗСУ для маскування.

"Після пошкодження газової труби, в рази зросла інтенсивність переходу противника через річку Оскіл з лівого на правий берег", - наголосив Федоренко.

Він додав, що окупанти зазнають втрат під час спроб перетину цієї річки та в боях на околицях та в самому Куп’янську. Однак в Росії вистачає особового складу для поповнення цих втрат.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ заявило про намір наступати в Харківській області. Аналітики ISW вважають - це свідчить, що Кремль і надалі має територіальні претензії, які виходять за межі чотирьох незаконно анексованих українських регіонів.