Війна
701
1 хв

ЗСУ заблокували росіян на околиці Куп'янська: військовий розповів про ситуацію в місті

У Куп’янську фіксують високу присутність диверсійно-розвідувальних груп росіян.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
ЗСУ.

ЗСУ.

На північно-західній околиці Куп’янська Харківської області ЗСУ майже повною мірою заблокували російські піхотні групи. На цій ділянці фронту тривають важкі бої. 

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Суспільного"

З його слів, російська армія не контролює в місті жодного кварталу. Втім, у Куп’янську залишається достатньо високою присутність російських диверсантів.

Наразі українські групи виявляють ДРГ окупантів, які одягають цивільний одяг та піксельну форму ЗСУ для маскування. 

"Після пошкодження газової труби, в рази зросла інтенсивність переходу противника через річку Оскіл з лівого на правий берег", - наголосив Федоренко. 

Він додав, що окупанти зазнають втрат під час спроб перетину цієї річки та в боях на околицях та в самому Куп’янську. Однак в Росії вистачає особового складу для поповнення цих втрат. 

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони РФ заявило про намір наступати в Харківській області. Аналітики ISW вважають - це свідчить, що Кремль і надалі має територіальні претензії, які виходять за межі чотирьох незаконно анексованих українських регіонів.

