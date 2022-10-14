ЗСУ зачистили один "котел" на Херсонщині, лінія фронту наближається до одного із ключових міст - Хлань

Берислав - є одним із ключовим містом для швидкого звільнення усієї Херсонщини.

У Херсонській обласній ради повідомили, що Збройні сили України уже зачистили один "котел", в якому перебували російські військові. Зараз лінія фронту проходить впритул з Миловим.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу.

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Депутат додав, що на деокупованих територіях правоохоронці фіксують всі злочини росіян, які скоро оприлюднять. Поліція відкриває кримінальні провадження за всіма фактами.

"Зараз ця лінія деокупації проходить напряму від Давидового Брода до Дудчан, від одного берега Інгульця до Дніпра. Тобто, котел, в який наші ЗСУ взяли окупантів, вже зачищено і лінія фронту наблизилась до Берислава і проходить біля Милового", - розповів депутат.

Мапа бойових дій

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня, за даними МВС, звільнилиа понад 50 населених пунктів Херсонщини. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де російські окупанти мали доволі міцні позиції.

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по скупченням окупантів на Херсонщині. Зокрема, українські військові 13 жовтня знищили командно-спостережний пункт ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонської області.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, Збройні сили України наблизились до Херсону на відстань 30 кілометрів. Звільнивши село Давидів Брід у Херсонській області від окупантів, ЗСУ отримали дуже важливий плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні.

Втрати ворога 14 жовтня

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