ЗСУ зачистили шість сіл і розбили ворога під Покровськом: деталі від Генштабу

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Сили оборони України зачистили шість населених пунктів біля Добропілля у Донецькій області. Також зачищено від окупантів місто Покровськ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Від 4 до 16 серпня в результаті спільних дій частин і підрозділів Нацгвардії та ЗСУ, які входять до складу 1-го корпусу НГУ „Азов“, у Донецькій області зачищено населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», — йдеться у повідомленні.

В операційній зоні ворог зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:

безповоротні — 910 осіб

санітарні — 335 осіб

полон — 37 осіб

Також противник втратив багато техніки та озброєння. Було знищено та пошкоджено вісім танків російських окупантів, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

У Генштабі зазначили, що здійснення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля триває.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ біля важливих міст на Донбасі.

«Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині — на напрямку Добропілля та Покровська», — повідомив глава держави.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ мають успіх на деяких ділянках фронту. Більше про це читайте у новині.