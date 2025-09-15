- Дата публікації
ЗСУ зачистили село на Покровському напрямку: подробиці від Генштабу
225-й штурмовий полк ЗСУ звільнив населений пункт на Донеччині.
Збройні Сили України успішно зачистили населений пункт Панківка Донецької області.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Операцію провела штурмова група 225-го окремого штурмового полку.
«На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області», — заявили в Генштабі.
Завдяки злагодженим діям українських захисників село повністю звільнили від російських окупантів.
Тим часом війська РФ не зупиняться на Донбасі. Наступними цілями ворога можуть стати Павлоград і Дніпро, вважає начмед Аліна Михайлова.
Раніше йшлося про те, що людський ресурс росіян "стерся" швидше, ніж планувалося, про що заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.