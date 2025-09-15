ТСН у соціальних мережах

Війна
37
1 хв

ЗСУ зачистили село на Покровському напрямку: подробиці від Генштабу

225-й штурмовий полк ЗСУ звільнив населений пункт на Донеччині.

Віра Хмельницька
ЗСУ зачистили село на Покровському напрямку: подробиці від Генштабу

ЗСУ зачистили село Панківка на Донеччині / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Збройні Сили України успішно зачистили населений пункт Панківка Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Операцію провела штурмова група 225-го окремого штурмового полку.

225-й полк ЗСУ змінив ситуацію на фронті і звільнив Панківку Фото: Генштаб / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

225-й полк ЗСУ змінив ситуацію на фронті і звільнив Панківку Фото: Генштаб / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

«На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області», — заявили в Генштабі.

Завдяки злагодженим діям українських захисників село повністю звільнили від російських окупантів.

Тим часом війська РФ не зупиняться на Донбасі. Наступними цілями ворога можуть стати Павлоград і Дніпро, вважає начмед Аліна Михайлова.

Раніше йшлося про те, що людський ресурс росіян "стерся" швидше, ніж планувалося, про що заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

37
