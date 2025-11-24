ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
3 хв

ЗСУ зачистили центр Покровська та покращили ситуацію біля вокзалу — речник УДА

Обережність у висловлюваннях пов’язана з безпекою операцій, які тривають.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

Українські військові та спецслужби продовжують оборонну операцію в районі Покровська, звільняючи ключові райони міста та стримуючи російські штурми на південних околицях.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив у прямому етері Еспресо, що українським силам вдалося повністю зачистити центральну частину Покровська та покращити ситуацію поблизу залізничного вокзалу.

«Повертаючись до Покровська, на сьогодні я теж бачу, відповідно, що в мережах, посилаючись на 7-ий корпус десантно-штурмових військ, наш 7-ий корпус — хлопці-титани і дівчата також, це ті, що тримають Покровськ. Ну, власне, там і спецпризначенці працюють, і ГУР, і СБУ, і Сили спеціальних операцій, а також інші підрозділи, відповідно», — зазначив він.

Далі Братчук уточнив, що операція вимагала значної підготовки.

«На сьогодні вдалося зачистити центральну частину Покровська. Саме зачистити, тобто це не коли ми шаблюками пішли в атаку та поклали умовно половину особового складу, але щось відвоювали. Ні. Це серйозна робота, яка вимагала планування і проведення операції. І саме зачистку вдалося провести».

За його словами, українські підрозділи також досягли прогресу поблизу залізничного вокзалу.

«Вдалося дещо покращити ситуацію в районі залізничного вокзалу. Наразі ми не можемо сказати, що ситуація повністю стабілізована, однак ознаки стабілізації з нашого боку вже присутні», — пояснив він.

Речник наголосив, що обережність у висловлюваннях пов’язана з безпекою операцій, які тривають.

«Наші хлопці знаходяться і в південній частині Покровська, де, як ви знаєте, ворог на сьогодні зібрав багато своїх сил. Саме там він їх накопичив», — додав Братчук.

Він називає південні околиці Покровська «південним порталом пекла», бо російські підрозділи та техніка саме звідти намагаються прориватися.

«Саме звідти росіяни пруть і накопичуються відповідно. Але навіть там є наші підрозділи», — зазначив спікер.

Водночас, за його словами, повного контролю над містом поки немає.

«Сьогодні ми не можемо сказати про те, що нам вдалося повністю повернути контроль над Покровськом. Я вже сказав про південну частину міста, і до цілковитої перемоги під Покровськом, звичайно, далеко. Але найголовніше — оборонна операція України продовжується», — підкреслив Братчук.

Він також подякував військовим за стійкість і зусилля.

«Війська наші там присутні, і ви бачите, навіть мають певні успіхи. За що величезна подяка усім нашим», — сказав він.

Окремо він звернув увагу на логістику, яку назвав «нереальною».

«Тобто в таких надзвичайно складних умовах вдається і проводити евакуацію поранених, на жаль, і загиблих. А також передавати нашим підрозділам — у тому числі в Мирнограді — відповідно БК, провізію, усе необхідне для ведення оборонних дій», — розповів він.

За його словами, попри складну ситуацію, позитивні новини з Покровська сьогодні з’явилися.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.

Ми раніше інформували, що українські Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie