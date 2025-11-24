Покровськ / © Associated Press

Українські військові та спецслужби продовжують оборонну операцію в районі Покровська, звільняючи ключові райони міста та стримуючи російські штурми на південних околицях.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив у прямому етері Еспресо, що українським силам вдалося повністю зачистити центральну частину Покровська та покращити ситуацію поблизу залізничного вокзалу.

«Повертаючись до Покровська, на сьогодні я теж бачу, відповідно, що в мережах, посилаючись на 7-ий корпус десантно-штурмових військ, наш 7-ий корпус — хлопці-титани і дівчата також, це ті, що тримають Покровськ. Ну, власне, там і спецпризначенці працюють, і ГУР, і СБУ, і Сили спеціальних операцій, а також інші підрозділи, відповідно», — зазначив він.

Далі Братчук уточнив, що операція вимагала значної підготовки.

«На сьогодні вдалося зачистити центральну частину Покровська. Саме зачистити, тобто це не коли ми шаблюками пішли в атаку та поклали умовно половину особового складу, але щось відвоювали. Ні. Це серйозна робота, яка вимагала планування і проведення операції. І саме зачистку вдалося провести».

За його словами, українські підрозділи також досягли прогресу поблизу залізничного вокзалу.

«Вдалося дещо покращити ситуацію в районі залізничного вокзалу. Наразі ми не можемо сказати, що ситуація повністю стабілізована, однак ознаки стабілізації з нашого боку вже присутні», — пояснив він.

Речник наголосив, що обережність у висловлюваннях пов’язана з безпекою операцій, які тривають.

«Наші хлопці знаходяться і в південній частині Покровська, де, як ви знаєте, ворог на сьогодні зібрав багато своїх сил. Саме там він їх накопичив», — додав Братчук.

Він називає південні околиці Покровська «південним порталом пекла», бо російські підрозділи та техніка саме звідти намагаються прориватися.

«Саме звідти росіяни пруть і накопичуються відповідно. Але навіть там є наші підрозділи», — зазначив спікер.

Водночас, за його словами, повного контролю над містом поки немає.

«Сьогодні ми не можемо сказати про те, що нам вдалося повністю повернути контроль над Покровськом. Я вже сказав про південну частину міста, і до цілковитої перемоги під Покровськом, звичайно, далеко. Але найголовніше — оборонна операція України продовжується», — підкреслив Братчук.

Він також подякував військовим за стійкість і зусилля.

«Війська наші там присутні, і ви бачите, навіть мають певні успіхи. За що величезна подяка усім нашим», — сказав він.

Окремо він звернув увагу на логістику, яку назвав «нереальною».

«Тобто в таких надзвичайно складних умовах вдається і проводити евакуацію поранених, на жаль, і загиблих. А також передавати нашим підрозділам — у тому числі в Мирнограді — відповідно БК, провізію, усе необхідне для ведення оборонних дій», — розповів він.

За його словами, попри складну ситуацію, позитивні новини з Покровська сьогодні з’явилися.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.

Ми раніше інформували, що українські Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці.