- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ задали перцю окупантам: Генштаб оновив приголомшливу статистику втрат ворога
Армія РФ продовжує втрачати тисячі одиниць техніки та особового складу в загарбницькій війні проти України.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну статистику втрат російської армії станом на 15 квітня. Найбільших втрат за добу ворог зазнав у живій силі, засобах артилерії та безпілотники.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу.
Втрати ворога на 15 квітня
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни до 15 квітня 2026 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 313 970 (+1 010) осіб
танків — 11 864 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 390 (+1) од.
артилерійських систем — 40 003 (+50) од.
РСЗВ — 1 736 (+4) од.
засобів ППО — 1 346 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 239 241 (+1 388) од.
крилатих ракет — 4 517 (+0) од.
кораблів/катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 89 553 (+253) од.
спеціальної техніки — 4 125 (+2) од.
До слова, у Росії налагодили механізми тихої мобілізації, що дозволяють уникати масових хвиль на кшталт 2022 року. За словами головного редактора видання «Остров» Сергія Гармаша, армію поповнюють точково через цифрові повістки в Держпослугах, агітацію у вишах та регулярні рознарядки на підприємствах. Така система дозволяє владі непомітно для суспільства висмикувати людей із великих колективів, не створюючи при цьому критичної соціальної напруженості.