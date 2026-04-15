ЗСУ задали перцю окупантам: Генштаб оновив приголомшливу статистику втрат ворога

Армія РФ продовжує втрачати тисячі одиниць техніки та особового складу в загарбницькій війні проти України.

© Associated Press

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну статистику втрат російської армії станом на 15 квітня. Найбільших втрат за добу ворог зазнав у живій силі, засобах артилерії та безпілотники.

Втрати ворога на 15 квітня

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни до 15 квітня 2026 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 313 970 (+1 010) осіб

  • танків — 11 864 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 390 (+1) од.

  • артилерійських систем — 40 003 (+50) од.

  • РСЗВ — 1 736 (+4) од.

  • засобів ППО — 1 346 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 239 241 (+1 388) од.

  • крилатих ракет — 4 517 (+0) од.

  • кораблів/катерів — 33 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 89 553 (+253) од.

  • спеціальної техніки — 4 125 (+2) од.

До слова, у Росії налагодили механізми тихої мобілізації, що дозволяють уникати масових хвиль на кшталт 2022 року. За словами головного редактора видання «Остров» Сергія Гармаша, армію поповнюють точково через цифрові повістки в Держпослугах, агітацію у вишах та регулярні рознарядки на підприємствах. Така система дозволяє владі непомітно для суспільства висмикувати людей із великих колективів, не створюючи при цьому критичної соціальної напруженості.

