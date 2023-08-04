ЗСУ задіяли резерви для прориву на Запорізькому напрямку - The Washington Post

Україна задіяла резерви 10-го армійського корпусу ЗСУ, щоб досягти успіху в районі Роботиного Запорізької області.

Про це пише видання The Washington Post.

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Вказується, що на початку контрнаступу сили 9-го армійського корпусу використовували щойно отриману західну техніку, але зазнали втрат. В свою чергу росіяни мали достатньо часу, щоб підготуватись до контрнаступу ЗСУ та облаштували щільні мінні поля, що значно уповільнило просування українських військових.

Пізніше Україна почала застосовувати піхотні підрозділи для прориву оборони. Генштаб ЗСУ намагався досягти переваги за рахунок асиметричних методів ведення бою, проте це також не призвело до прориву, зазначають автори статті.

Минулого тижня ЗСУ відправили на підкріплення резервний 10-й армійський корпус, який має на озброєнні важку техніку західного зразка, що призвело до різкої активізації боїв.

"Останній тиждень боїв був важливим, тому що вони вирішили більше задіяти другий ешелон своїх військ. Поки неясно, чи зазнали російські війська достатніх втрат, щоб створити умови для прориву ЗСУ. На цьому етапі ми чекаємо та спостерігаємо", – розповів виданню військовий аналітик Роб Лі, який тільки-но повернувся з фронту.

Український військовий на правах анонімності розповів виданню, що ЗСУ повільно, але просуваються, також заважає погода. "Ми намагаємося закріпитися у Роботиному та працюємо з різними перешкодами. Погодні умови ідеальні для того, щоб російські сили використовували безпілотники для ураження нашої артилерії", – додав він.

Роботине, де зараз тривають запеклі бої, знаходиться приблизно за 2,4 кілометра від основної лінії оборони військ РФ. Саме там може відбутись прорив фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України продовжували наступальні операції вздовж району кордону Донецької та Запорізької областей.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сергій Кузьмін заявив, що на Таврійському напрямку сконцентровано 150 тисяч окупантів, це переважно 35-та, 36-та, 5-та та 58-ма армії ЗС РФ.

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