ЗСУ "задвохсотили" 460 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 26 липня становлять уже 243 680 окупантів. За минулу добу українські війська ліквідували ще 460 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано

танків ‒ 4177 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5)

артилерійських систем – 4727 (+22)

РСЗВ – 698

засобів ППО ‒ 457 (+3)

літаків – 315

гелікоптерів – 311 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16)

крилатих ракет ‒ 1307

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17)

спеціальної техніки ‒ 708 (+5)

За даними Генштабу, українська авіація за минулу добу завдала девʼяти ударів по скупченнях окупантів, озброєння та військової техніки. Сили оборони знищили ворожий гелікоптер Ка-52, пʼять ударних дронів Shahed і два розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, сім артилерійських засобів, дві станції радіоелектронної боротьби і два зенітно-ракетних комплекси росіян.