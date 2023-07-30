ЗСУ "задвохсотили" 480 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Станом на 30 липня 2023 року ЗСУ знищили 245 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 480 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано

танків ‒ 4205 (+14)

бойових броньованих машин 8178 (+11)

артилерійських систем – 4795 (+9)

РСЗВ – 698

засоби ППО ‒ 459 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 311

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)

крилаті ракети ‒ 1347

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)

спеціальна техніка ‒ 711 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.

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