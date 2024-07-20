Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу окупантів: подробиці від Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають живу силу на фронті.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 20 липня склали 565 610 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 990 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків - 8257 (+7) 
  • бойових броньованих машин - 15917 (+15) 
  • артилерійських систем - 15542 (+22) 
  • РСЗВ - 1121 (+1) 
  • засобів ППО - 895 (+1) 
  • літаків - 362 (+1) 
  • гелікоптерів - 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12350 (+34)
  • крилатих ракет - 2401 
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20968 (+59) 
  • спеціальної техніки - 2607 (+14)

Нагадаємо, втрати РФ у травні та червні убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація