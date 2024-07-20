ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 20 липня склали 565 610 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 990 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 8257 (+7)

бойових броньованих машин - 15917 (+15)

артилерійських систем - 15542 (+22)

РСЗВ - 1121 (+1)

засобів ППО - 895 (+1)

літаків - 362 (+1)

гелікоптерів - 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12350 (+34)

крилатих ракет - 2401

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 20968 (+59)

спеціальної техніки - 2607 (+14)

Нагадаємо, втрати РФ у травні та червні убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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