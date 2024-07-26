ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу росіян: подробиці від Генштабу

Окупанти втрачають живу силу і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 26 липня склали 572 300 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 950 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 572300 (+950)
- танків ‒ 8320 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11)
- артилерійських систем – 15840 (+36)
- РСЗВ – 1125
- засоби ППО ‒ 904
- літаків – 363
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73)
- крилаті ракети ‒ 2402
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 2668 (+7)
Раніше стало відомо, що ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини. Більше про це читайте у новині.
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