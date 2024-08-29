ЗСУ "задвохсотили" майже тисячу російських окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 29 серпня склали 612 390 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 612 390 (+1200) осіб

танків ‒ 8571 (+3)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 16699 (+18)

артилерійських систем – 17549 (+27)

РСЗВ – 1174

засоби ППО ‒ 939 (+1)

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21)

крилаті ракети ‒ 2556 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52)

Раніше Генштаб повідомив, що кількість боєвих зіткнень на фронті зросла. Більше про це читайте у новині.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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