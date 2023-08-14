ЗСУ "задвохсотили" понад 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 14 серпня становлять уже понад 254 380 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 530 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:
- танків ‒ 4306 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
- артилерійських систем – 5099 (+27)
- РСЗВ – 713 (
- засобів ППО ‒ 477 (+5)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 313
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)
- крилатих ракет ‒ 1379
- кораблів та катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)
- спеціальної техніки ‒ 760 (+1)
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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