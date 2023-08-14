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ЗСУ "задвохсотили" понад 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ "задвохсотили" понад 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів за добу / Фото: Getty Images

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 14 серпня становлять уже понад 254 380 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 530 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

  • танків ‒ 4306 (+8) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19) 
  • артилерійських систем – 5099 (+27) 
  • РСЗВ – 713 (
  • засобів ППО ‒ 477 (+5) 
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 313 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)
  • крилатих ракет ‒ 1379 
  • кораблів та катерів ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) 
  • спеціальної техніки ‒ 760 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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