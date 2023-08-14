ЗСУ "задвохсотили" понад 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 14 серпня становлять уже понад 254 380 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 530 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків ‒ 4306 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)

артилерійських систем – 5099 (+27)

РСЗВ – 713 (

засобів ППО ‒ 477 (+5)

літаків – 315

гелікоптерів – 313

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)

крилатих ракет ‒ 1379

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)

спеціальної техніки ‒ 760 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.